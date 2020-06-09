Düğün salonları ne zaman açılacak? Açık havada düğün yapmak serbest mi?

Corona virüsü, düğün sezonun vurdu. Sosyal mesafenin korunmasının hayli zor olduğu düğün salonları, Mart ayından itibaren kapalı durumda. 1 Haziran itibariyle atılan normalleşme adımlarında da düğün salonlarının ne zaman açılacağına dair açıklama yapılmadı. Evlenecek olan çiftler, düğün salonlarının ne zaman açılacağını ve düğünlerin tekrardan ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte düğün salonları ile ilgili son bilgiler…

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye'de gözler, bugün 15.30'da yapılması beklenen kabine toplantısına çevrildi. 1 Haziran'dan hayata geçen normalleşme planı sonrasında oluşacak tabloya göre, corona virüsü ile ilgili birçok yeni adımın da atılması bekleniyor. Bu adımlarından biri de düğünler olabilir. Yaz aylarında artış gösteren düğünlerin ne zaman yapılıp yapılmayacağı, kabine toplantısında karar bağlanacak.

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Düğün salonlarının ne zaman açılacağı henüz belli olmadı. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yakın zamanda kapalı alanlarda düğün yapılmasının mümkün görünmediğini belirtti.

Özlü, şunları söyledi:

Geldiğimiz nokta itibarıyla eskiden olduğu gibi kapalı mekanlarda, kalabalık, sosyal mesafeyi koruyamadan düğün yapma olasılığı pek yok. Yakın zamanda da böyle bir noktaya gelebileceğimizi düşünmüyorum.

DÜĞÜN SALONLARI İÇİN CORONA VİRÜSÜ ÖNLEMLERİ

Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası, solanlarda uyulması gereken hijyen kurallarını salon işletmecileriyle paylaştı. Düğünlerdeki kalabalık 8 veya 10’ar kişilik masalar, 4 kişiyle sınırlandırılacak. 600 kişilik salonlarda 200-250 konuk yer alacak.

1.5 METRELİK ÇUBUKLARLA HALAY ÇEKİLECEK

Salon işletmecileri halay, horon oynamak isteyen konuklar için farklı bir uygulama sunacak. Sosyal mesafeyi korumak amacıyla 1.5 metre uzunluğundaki çubuklar hazırlayan işletmeciler, halay ya da horon müziği çaldığında bu çubukları konuklarına verecek. Halay çekmek isteyenler çubukların ucundan tutup, sosyal mesafeye uyarak eğlencelerini sürdürecek.

TAKI TÖRENİ İÇİN SANDIK

Takı töreni sırasında gelin ile damadın yanına sandık yerleştirilecek ve davetliler üzerine adını yazdığı zarfın içerisinde takısını sandığa bırakacak. Bu sırada gelin ve damada tokalaşma ya da sarılma yapılmayacak. Düğün boyunca gelin ve damada, yakınlarına yaklaşmaları halinde maske takılması önerisi yapılacak.