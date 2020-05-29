Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğün salonları için normalleşme takvimi belli oldu mu?

Türkiye, corona virüsü ile ilgili atılan normalleşme adımlarını konuşuyor. Kafeler, lokantalar, kreşler ve daha birçok işletme 1 Haziran itibariyle kapılarını tekrar açacak. Aynı şekilde 1 Haziran'da seyahat yasağı da kalkmış olacak. Peki, hayatlarını birleştirmek isteyen çiftlerin merakla beklediği ‘düğün salonları ne zaman açılacak' sorusunun cevabı belli oldu mu? İşte düğün salonları ile ilgili yaşanan son gelişmeler…

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Dün yapılan kabine toplantısıyla, Türkiye'de corona virüsü ile ilgili uygulanacak normalleşme adımları paylaşıldı. Türkiye’de birçok işletme 1 Haziran tarihiyle kapılarını tekrar açacak. Ancak düğün salonlarıyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Düğün salonlarının açılış tarihi, virüsün yayılma hızı izlenerek karar verilecek. 1 Haziran itibariyle alınan kararlar sonrası corona virüsünün yayılması yükselmezse, Haziran sonunda düğün salonlarının açılacağı öngörülüyor.

DÜĞÜN SALONLARI ZARARDA

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, sosyal mesafe nedeniyle kitlesel etkinliklerin iptal edilmesini ve sektörün sorunlarını sozcu.com.tr'ye değerlendirdi. Sönmez, “Odamıza bağlı 1,175 işletme var. Aralık, ocak, şubat aylarını da boş geçiren işletmelerimiz tam sezon başlayacak iken kapatılmasıyla hem maddi hem manevi olarak bir çöküntü yaşadı. 19 Mart tarihinden beri kapalı olan işletmelerimizde yaz aylarına yeni müşteri rezervasyonu yüzde 90 düşmüş durumda. Şu an iş yerleri sadece randevulu olarak mart-nisan aylarındaki düğünler haziran ayı ve sonrasına erteleme işlemlerini yapıyor” diye konuştu.