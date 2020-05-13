Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğün salonları için son karar açıklandı mı?

Dünya evine adım atmak için hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, corona virüsü sebebiyle düğün salonlarının kapanması sonrası bütün düğün organizasyonları iptal etmişti. Nisan ve Mayıs aylarında yapılması planlanan düğünler ileri bir tarihe ertelenmişti. Corona virüsü sebebiyle atılan normalleşme adımları sonrası ise düğün salonlarının ne zaman açılacağı merak ediliyor. Peki, düğün salonları ne zaman açılacak? Düğün salonları için genelge yayınlandı mı? İşte düğün salonları hakkındaki son bilgiler…

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Corona virüsü sebebiyle uzun zamandır kapalı olan berberler, güzellik merkezleri gibi işletmeler ve AVM'ler belli şartla eşliğinde açılmıştı. Ancak, sosyal mesafe kuralına uyulmasının zor olduğu ve çok fazla insanın bir arada bulunduğu düğün salonları için herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak Ankara kulislerinde konuşulan bilgi, düğün salonlarının Haziran ayında da kapalı kalması yönünde. Düğünler için Temmuz ve Ağustos ayları planlanıyor.

DÜĞÜN SALONLARI ZARARDA

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, sosyal mesafe nedeniyle kitlesel etkinliklerin iptal edilmesini ve sektörün sorunlarını sozcu.com.tr’ye değerlendirdi. Sönmez, “Odamıza bağlı 1,175 işletme var. Aralık, ocak, şubat aylarını da boş geçiren işletmelerimiz tam sezon başlayacak iken kapatılmasıyla hem maddi hem manevi olarak bir çöküntü yaşadı. 19 Mart tarihinden beri kapalı olan işletmelerimizde yaz aylarına yeni müşteri rezervasyonu yüzde 90 düşmüş durumda. Şu an iş yerleri sadece randevulu olarak mart-nisan aylarındaki düğünler haziran ayı ve sonrasına erteleme işlemlerini yapıyor” diye konuştu.