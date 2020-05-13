Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler nasıl yapılacak?

Düğün sezonunun da gelmesiyle birlikte organizasyonlar planlanıyor. Ancak evlilik hazırlığnda olanlar düğün salonlarının ne zaman açılacağını ve düğünlerin hangi şartlarda yapılacağı gibi konuları merak ediyor. Corona virüsü salgını nedeniyle sosyal mesafe ve maske kullanımı gibi önlemler alınıyor. Düğün salonlarında da çeşitli önlemler ile düğünler yapılabilecek. İşte düğün salonlarının açılacağı tarih ve detaylı bilgiler…

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Corona virüsü sebebiyle uzun zamandır kapalı olan berberler, güzellik merkezleri gibi işletmeler ve AVM’ler belli şartla eşliğinde açılmıştı. Ancak, sosyal mesafe kuralına uyulmasının zor olduğu ve çok fazla insanın bir arada bulunduğu düğün salonları için herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak Ankara kulislerinde konuşulan bilgi, düğün salonlarının Haziran ayında da kapalı kalması yönünde. Düğünler için Temmuz ve Ağustos ayları planlanıyor.

DÜĞÜN SALONLARI ZARARDA

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, sosyal mesafe nedeniyle kitlesel etkinliklerin iptal edilmesini ve sektörün sorunlarını sozcu.com.tr'ye değerlendirdi. Sönmez, “Odamıza bağlı 1,175 işletme var. Aralık, ocak, şubat aylarını da boş geçiren işletmelerimiz tam sezon başlayacak iken kapatılmasıyla hem maddi hem manevi olarak bir çöküntü yaşadı. 19 Mart tarihinden beri kapalı olan işletmelerimizde yaz aylarına yeni müşteri rezervasyonu yüzde 90 düşmüş durumda. Şu an iş yerleri sadece randevulu olarak mart-nisan aylarındaki düğünler haziran ayı ve sonrasına erteleme işlemlerini yapıyor” diye konuştu.

600 KİŞİLİK SALONA 250 KONUK ALINACAK

Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası, solanlarda uyulması gereken hijyen kurallarını salon işletmecileriyle paylaştı. Düğünlerdeki kalabalık 8 veya 10'ar kişilik masalar, 4 kişiyle sınırlandırılacak. 600 kişilik salonlarda 200-250 konuk yer alacak.

MASKESİZ GELENE İZİN YOK

Her davetli ateşi ölçülerek salona girecek. Salona maskesiz konuk girişine izin verilmeyecek, girişte de isteyene maske dağıtılacak.Salonlarda her düğün sonrası ve öncesinde dezenfeksiyon işlemi yapılacak. Konuklara girişte el dezenfektanı ya da kolonya ikram edilip, salon içerisinde belirli aralıkta veya masalarda hijyen maddeleri yer alacak. Hijyen eğitimi sertifikası bulunmayan garsonlar, düğün salonunda görev yapamayacak. Salonlarda havalandırma sistemi ile içerideki hava değişimi sağlanacak.

1.5 METRELİK ÇUBUKLARLA HALAY ÇEKİLECEK

Salon işletmecileri halay, horon oynamak isteyen konuklar için farklı bir uygulama sunacak. Sosyal mesafeyi korumak amacıyla 1.5 metre uzunluğundaki çubuklar hazırlayan işletmeciler, halay ya da horon müziği çaldığında bu çubukları konuklarına verecek. Halay çekmek isteyenler çubukların ucundan tutup, sosyal mesafeye uyarak eğlencelerini sürdürecek.

TAKI TÖRENİ İÇİN SANDIK

Takı töreni sırasında gelin ile damadın yanına sandık yerleştirilecek ve davetliler üzerine adını yazdığı zarfın içerisinde takısını sandığa bırakacak. Bu sırada gelin ve damada tokalaşma ya da sarılma yapılmayacak. Düğün boyunca gelin ve damada, yakınlarına yaklaşmaları halinde maske takılması önerisi yapılacak. (DHA)