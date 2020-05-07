Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler serbest oldu mu?

Normalleşme takviminin açıklanmasıyla birlikte AVM’lerin, berber ve güzellik salonlarının 11 Mayıs’ta açılacağı bildirilmişti. Bu gelişme sonrasında düğün salonlarının ne zaman açılacağı merak edilmeye başlandı. Corona virüsü nedeniyle kapatılan nişan/düğün salonlarının ne zaman açılacağına dair net bir tarih bulunmuyor.

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Corona virüsü salgını önlemleri hafiflemeye başlarken düğün salonlarının ne zaman açılacağı konusunda bir açıklama bulunmuyor. Düğün salonları büyük kalabalıkların bir arada bulunduğu ortamlar olduğu için bir süre daha kapalı kalacağı tahmin ediliyor. AVM ve berberler için belirlenen tarih gibi düğün salonları için de açılış tarihi belli olduğunda sayfamızda paylaşacağız.

REZERVASYONLAR YÜZDE 90 DÜŞTÜ

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, sosyal mesafe nedeniyle kitlesel etkinliklerin iptal edilmesini ve sektörün sorunlarını sozcu.com.tr’ye değerlendirdi. Sönmez, “Odamıza bağlı 1,175 işletme var. Aralık, ocak, şubat aylarını da boş geçiren işletmelerimiz tam sezon başlayacak iken kapatılmasıyla hem maddi hem manevi olarak bir çöküntü yaşadı. 19 Mart tarihinden beri kapalı olan işletmelerimizde yaz aylarına yeni müşteri rezervasyonu yüzde 90 düşmüş durumda. Şu an iş yerleri sadece randevulu olarak mart-nisan aylarındaki düğünler haziran ayı ve sonrasına erteleme işlemlerini yapıyor” diye konuştu.