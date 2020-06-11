Düğün salonlarının açılış tarihi belli oldu! Düğünler ne zaman yapılacak?

Mart ayının ortasından itibaren düğün salonlarının tedbir amaçlı kapatılmasıyla düğünler yapılamıyor, evlenecek çiftler düğünlerini erteliyordu. Dün yapılan kabine toplantısında düğün salonlarının yeni ay ile birlikte açılmasına karar verildi, ara verilen düğünlerin yapımına 1 Temmuz’da başlanacak.

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, “Nikah salonları 15 Haziran’dan itibaren, düğün salonları ise 1 Temmuz’dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmete başlayabilecektir” ifadelerini kullandı.

600 KİŞİLİK SALONA 250 KONUK ALINACAK

Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası, solanlarda uyulması gereken hijyen kurallarını salon işletmecileriyle paylaştı. Düğünlerdeki kalabalık 8 veya 10’ar kişilik masalar, 4 kişiyle sınırlandırılacak. 600 kişilik salonlarda 200-250 konuk yer alacak.

DÜĞÜN SALONLARINA CORONA ÖNLEMİ

Salon işletmecileri halay, horon oynamak isteyen konuklar için farklı bir uygulama sunacak. Sosyal mesafeyi korumak amacıyla 1.5 metre uzunluğundaki çubuklar hazırlayan işletmeciler, halay ya da horon müziği çaldığında bu çubukları konuklarına verecek. Halay çekmek isteyenler çubukların ucundan tutup, sosyal mesafeye uyarak eğlencelerini sürdürecek.

TAKI TÖRENİ İÇİN SANDIK

Takı töreni sırasında gelin ile damadın yanına sandık yerleştirilecek ve davetliler üzerine adını yazdığı zarfın içerisinde takısını sandığa bırakacak. Bu sırada gelin ve damada tokalaşma ya da sarılma yapılmayacak. Düğün boyunca gelin ve damada, yakınlarına yaklaşmaları halinde maske takılması önerisi yapılacak.