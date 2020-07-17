Düğünde corona şoku! Davetlilerin testi pozitif çıktı

Corona virüsü (Covid-19) salgını ile mücadele sonrasında, maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde 1 Temmuz itibariyle açılan düğün salonlarında yetkililerin uyarıları dinlenmedi.

Malatya'da da bir düğüne katılan davetlilerden 19'unda corona virüsü tespit edilince, Malatya Valisi Aydın Baruş, vatandaşları uyardı. Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* İlimizde bir düğüne katılanlar arasında 19 pozitif vaka tespit edildi. Özellikle düğün ve cenaze gibi toplu bulunulan alanlarda uzun süre kalmamaya dikkat edelim. Maske, mesafe ve temizlik çok önemli. (İHA)

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