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Düğünde coronaya yakalanan 2 gelin kendi düğünlerine katılamayacak

Denizli İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk, kentteki 2 gelin adayının katıldıkları düğünde corona virüsüne yakalandıklarını, tedavi sürecinin başladığını ve bu nedenle bir hafta sonra yapılacak olan kendi düğünlerine katılamayacaklarını bildirdi.

17:39 -
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Düğünde coronaya yakalanan 2 gelin kendi düğünlerine katılamayacak

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 2 gelin adayının tedbirsizlik sonucunda bir başka düğünde corona virüsüne yakalandıkları ve izolasyona alındıklarını belirtti.

Öztürk, yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

* Bugün üzülerek 2 gelin adayına 1 hafta sonraki kendi düğünlerine katılamayacaklarını bildirdik.

* Çünkü geçen hafta bir başkasının düğününde eğlenirken tedbirsizlik onlara koronavirüs bulaşmasına neden olmuş, tedaviye ve izolasyona aldık.

* Süreç kendi düğünlerine yetişmiyor. En mutlu gününüzün, acı ve hüsranla sonuçlanmasını istemiyorsanız lütfen maske, mesafe, hijyen kurallarına uyalım. DHA

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Son güncelleme: 17:43 16.08.2020
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