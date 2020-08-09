Düğünde kullanılan havai fişekler yangına sebep oldu!

Olay, Konya'nın Selçuklu ilçesi Sille Caddesi üzerinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin bahçesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere otel bahçesinde gerçekleştirilen düğün sırasında havai fişek atıldı. Kullanılan havai fişekler yüzünden düğün yapılan bahçede bir anda alevler yükselmeye başladı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası üzerine kontrol altına alınan alevler otel binasına sıçramadan söndürüldü.

VATANDAŞLAR PANİK YAŞADI

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının ardından vatandaşlar büyük panik yaşadı. Konya Valiliği 3 Temmuz 2019 tarihinde havai fişek, oyun ve eğlence aracı olarak kullanılan piroteknik patlayıcı madde mamullerinin izinsiz satışı ve kullanılmasını yasaklamıştı.