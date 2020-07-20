Düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği damadını vurdu

Düğün öncesi nikah kıyan Dursun İncirli’nin oto lastik tamiri dükkanına giden kayınpederi İsmail Nergis, düğün yapılana kadar kızıyla birlikte gezmemelerini söyledi. İncirli bu isteğe tepki gösterince ikili arasında tartışma çıktı.
TOPUKLARINDAN VURDU
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail Nergis, damadı Dursun İncirli’yi topuklarından vurarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Nergis, ilk tedavisinin ardından Konya’ya sevk edildi. Kaçan İsmail Nergis ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.
KAYINPEDER TUTUKLANDI
İsmail Nergis’in ilk ifadesinde, damanın kızıyla nikahlandığını, düğün için hazırlık yapıldığını ancak düğün öncesi kızıyla gezmelerini istemediğini söyleyince çıkan tartışmada vurduğunu anlattı. Nergis, sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı. (DHA)