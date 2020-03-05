Düğüne 1 gün kala öldürülmüştü! Şoke eden ifadeler

Olay, geçen yıl temmuz ayında, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Hüdavendigar Mahallesi Kanal Caddesi’ndeki evde meydana geldi.

Songül Yalçın, 1 gün sonra evleneceği nişanlısı Yunus Emre Akar’ın evine gitti. Evde bir süre konuşan 3 yıllık nişanlı çift, takılar nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Akar, Yalçın’ı banyoya götürüp, dövdü. Yere yığılan Yalçın’ın bayıldığını düşünen Akar, fatura ödemek için evden ayrıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Faturayı ödeyip, evine dönen Yunus Emre Akar, Songül Yalçın’ı yerde hareketsiz yatmaya devam ettiğini görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Akar olay yerinden kaçarken, kapısı açık olan eve giren sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Songül Yalçın’ın bilincinin kapalı olduğunu tespit etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yalçın, Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yalçın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apartmanın güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olay saatinde eve sadece Yunus Emre Akar’ın girip, çıktığı tespit edildi.

Akar, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla arkadaşının evinde yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yunus Emre Akar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“KAFASINI YERE ÇARPTIĞI İÇİN ÖLDÜ, BEN DÖVMEDİM”

Bursa 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘kasten adam öldürmek’ suçundan hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Yunus Emre Akar’ın yargılanmasına bugün başlandı. Duruşmaya taraf avukatları ile Songül Yalçın’ın ailesi ve yakınları katıldı.

Mahkemede savunma yapan Yunus Emre Akar, Songül ile 4 yıldır nişanlı olduklarını belirterek, olay günü kendisini dövdüğünü yalanladı. Akar, savunmasında şunları söyledi:

*Olay günü Songül benim evime geldi. Gelinlik almaya gidecektik. O gün nedenini bilmediğin sinirli hali vardı. Ailesinden ayrılma üzüntüsü vardı.

*Elindeki çantasını salona girdiğinde çekyatın üzerine attı. Kendisini sakinleştirmeye çalıştım. Kendisine bazen iş yerinde ve evinde kriz geliyormuş.

“BANA TOKAT ATTI”

*Ağlamaya ve etrafına boş boş bakmaya başladı. Rahatlaması için dolaptaki eşyaları göstermeye çalıştım. Banyo kapısına doğru gittiğinde birden dönerek bana tokat attı.

*Ben de elimi uzattığım için parmağımı ısırdı. O sırada elimden kurtulup, banyoya düştü. O gün banyoyu yıkadığımdan yerler ıslaktı. Kafasını klozetin kenarına çarptı.

“BIRAKIP DIŞARI ÇIKTIM”

Birkaç defa kendisini tutmama rağmen ayağı kayıp düştü. Sonra oturdu ve etrafa yine boş boş bakmaya başladı. Ben de sakinleşmesi için yalnız bırakarak dışarıya çıktım.

Fatura yatırıp geldim. Saçları dağınık vaziyette görünce korktum. 112’yi aradım. Sağlık ekibi ile birlikte polis eve geldi. Songül’ün kafasını yere çarpmasından dolayı öldüğünü düşünüyorum. Songül’ü ben öldürmedim. Ben kendisine hiç vurmadım. Ayrıca nişanlılığımız süresinde kendisine şiddet göstermiş olsaydım, mutlaka ailesine söylerdi.

“KIZIMIN SAĞLIK PROBLEMİ YOKTU”

Akar’ın savunmasının ardından mahkeme, Songül Yalçın’ın annesi Kiraz Yalçın’ı dinledi. Anne Yalçın, “Kızımın hiçbir sağlık problemi yoktu. Allah’a havale ediyorum. Yunus Emre’den şikayetçiyim” dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanık Yunus Emre Akar’ın tutukluluk halinin devamına, otopsi evraklarının İstanbul Adli Tıp Kurumu’nca yeniden incelenip rapor halinde alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi. DHA

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