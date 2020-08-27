Düğüne katılan AKP’li başkanın test sonucu pozitif çıktı

Kayseri’de AKP’li belediye başkanı Vural Çoşkun, corona virüsüne yakalandı. Kayseri’de bir gazeteye açıklamalarda bulunan Coşkun şunları söyledi:

* Belediye başkanları toplantısına girerken yaptığım test sonucu negatifti ancak düğünden sonra yapılan test sonucum pozitif çıktı.

* Hafif ateş, hafif baş ağrısı ve hafif öksürük var ama çok şükür sağlık durumumuz çok iyi.

KURALLARI HİÇE SAYMIŞ

Öte yandan AKP’li başkanın 17 ve 24 Ağustos tarihlerinde katıldığı düğün, nikah törenlerine ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

Coşkun’un sosyal mesafe kuralına uymaması ve maske takmaması dikkat çekti.