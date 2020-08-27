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Düğüne katılan AKP’li başkanın test sonucu pozitif çıktı

Kayseri'de Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun corona virüsüne yakalandı. AKP'li Coşkun, "Katıldığım bir düğünden sonra testim pozitif çıktı. Şu an sağlık durumum iyi" dedi.

Müslüm EVCİ
16:20 -
Haberler Gündem
Düğüne katılan AKP’li başkanın test sonucu pozitif çıktı

Kayseri’de AKP’li belediye başkanı Vural Çoşkun, corona virüsüne yakalandı. Kayseri’de bir gazeteye açıklamalarda bulunan Coşkun şunları söyledi:

* Belediye başkanları toplantısına girerken yaptığım test sonucu negatifti ancak düğünden sonra yapılan test sonucum pozitif çıktı.

* Hafif ateş, hafif baş ağrısı ve hafif öksürük var ama çok şükür sağlık durumumuz çok iyi.

Kayseri Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun

KURALLARI HİÇE SAYMIŞ

Öte yandan AKP’li başkanın 17 ve 24 Ağustos tarihlerinde katıldığı düğün, nikah törenlerine ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

Coşkun’un sosyal mesafe kuralına uymaması ve maske takmaması dikkat çekti.

Son güncelleme: 16:34 27.08.2020
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