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Duha suresi okunuşu ve Duha suresi Türkçe meali…

Duha namazının gündeme gelmesiyle birlikte duha suresi de merak edilmeye başlandı. Peki duha suresi nasıl okunur ve Türkçe meaili nedir? İşte ayrıntılar...

15:09 -
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Duha suresi okunuşu ve Duha suresi Türkçe meali…

Bayram namazı yerine duha namazı kılınabileceği önerisinin ardından duha suresi de gündeme geldi. İşte duha suresinin okunuşu, Türkçe meali…

DUHA SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Vedduha
2- Velleyli iza seca
3- Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala
4- Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula
5- Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda
6- Elem yecidke yetiymen feava
7- Ve vecedeke dallen feheda
8- Ve vecedeke ‘ailen feağna
9- Feemmel yetiyme fela tekhar
10- Ve emmessaile fela tenher
11- Ve emma binı’meti rabbike fehaddis

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DUHA SURESİ TÜRKÇE MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- Andolsun kuşluk vaktine
2- ve dindiği zaman o geceye ki,
3- Rabbin sana veda etmedi ve darılmadı!
4- Ve kesinlikle senin için sonu önünden (ahiret dünyadan) daha hayırlıdır.
5- ileride Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın!
6- O, seni bir yetim iken barındırmadı mı?
7- Seni, yol bilmez iken (doğru) yola koymadı mı?
8- Seni bir yoksul iken zengin etmedi mi?
9- Öyle ise, sakın yetime kahretme (onu horlama)!
10- El açıp isteyeni de azarlama!
11- Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat!

TÜRKÇE
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