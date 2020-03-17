Gece 00.00’da İstanbul! Yeni tedbirler uygulanmaya başladı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını binlerce can alırken Türkiye’de de vaka sayısı artmaya devam ediyor. Bilim Kurulu toplantısının ardından İçişleri Bakanlığı ek genelge yayınlayarak yeni kararları paylaştı.

LİSTEDE NELER VAR?

İçişleri Bakanlığı tarafından bugün saat 00.00 itibarıyla AVM ve lokantalar hariç tüm mekanlar geçici olarak kapatıldı.

Genelgenin kapsamındakiler şöyle:

* Tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.

* Sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları, eğitimleri, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri bugün saat 24:00 itibariyle geçici olarak ertelendi.

* Toplu olarak vatandaşları bir arada bulunduğu “Taziye Evleri”nin faaliyetleri de bugün 00.00 itibariyle durduruldu.

AÇIK MEKANLARA UYARI

Kararın akşam saatlerinde açıklanmasının ardından birçok mekan saat 00.00 itibarıyla kapanmak için hazırlık yaptı. Çalışanlarına yasak kalkana kadar izin veren bir çok iş yerinde temizlik yapılırken bazı kafeler dezenfektan işlemlerine devam etti.

Genelgede belirtilen mekanların saat 00.00 itibariyle faaliyetini durdurması gerektiğini belirten polis ekipleri iş yerlerini gezerek uyarılarda bulundu. Üsküdar’da ise Üsküdar Belediyesi Zabıta ekipleri ve polisler esnafı, genelgedeki hususları göz önünde tutarak denetledi.

Gerekli belgeleri inceleyen Zabıta ekipleri, genelgedeki hususlara uymayan iş yerlerini kapattı.

“YAPACAK BİR ŞEY YOK”

Playstation salonu işleten Bayram Göktaş şunları söyledi:

* Birazdan biz de kapatacağız, inşallah düzelir. Bu virüs olayı biter; eskisine döner. Esnafın da borcu var, herkes sıkıntıda bir hal çaresine bakılması lazım. Sağlık olsun da gerisi önemli değil.

İnternet kafe işletmecisi Atakan Selman ise şu ifadeleri kullandı:

* Bir yandan haklılar sıkıntılı ve ciddi konu; virüs yayılıyor. Sahipler tarafından bakıldığında ise adamlar para kazanıyor sürekli bir para dönüşü var bu açıdan bakıldığında da sıkıntı var.

* Ama yapacak bir şey yok geldi başımıza. Kimsenin ayağa kalkmasına gerek yok kimse evinden çıkmasın.

“KARARI DOĞRU BULUYORUM”

Kafede çalışan Emir Can Baş şöyle konuştu:

* Öncelikle virüsün yayılma hızı çok hızlı olduğundan devletimizin bu kararını çok doğru buluyorum. Ödenmesi gereken kiralar ve maaşlar olsun bu konuda da devletimizin nasıl bir önlem alacağı merak ediliyor.

* Bende bir çalışanım, benim gibi bir çok insan da çalışan işten mi çıkacağız biz de bilmiyoruz.

* Açıkçası virüsün şu an kimse yayılmasını istemez, devletin kararını doğru buluyorum. İnşallah kısa sürede aşı da bulunur insanlar normale döner.

POLİS VE ZABITA DEVREDE

Kafe işleticisi olan Batuhan Topal, “Bizleri çok etkiledi tabi ancak sağlık önceliğimiz; umarım en kısa sürede bu sürün çözülür. İnsanlar temizliğine dikkat etsinler biz elimizden geleni yapıyoruz. Umarım en kısa zamanda bu sorun çözüme ulaşır derken; Üsküdar’da yer alan bir kafenin işletmecisi sosyal medyadaki yalan haberlerden yakınarak şunları söyledi:

* Biz de yeni zabıta arkadaşlardan öğrendik kapatıldığını; internette çok fazla yalan haber dönüyor. Zabıta arkadaşlarımız geldi ve kapatılacağını söyledi, hayırlısı olsun.

Çay bahçesi sahibi Fikret Morgül, 80 kişiyi istihdam ettiğini belirterek, “Saygı duymak zorundayız, milletin menfaati için olan her şeye varız. Biz de 80 kişinin çalıştığı bir iş yerini kapatacağız. Bu bizim için ekonomik bir zorluk ama buna rağmen seve seve milletimiz, ülkemiz zarar görmesin diye bu karara uyacağız” şeklinde konuştu. (İHA)