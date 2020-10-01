Dün Gülay’ı tehdit ediyordu bugün Tuğba’yı öldürdü

Hatay’da yaşayan 29 yaşındaki Gülay Mübarek´i 2016 yılında sosyal medya üzerinden taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sözleşmeli öğretmen Erdoğan Küpeli, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Daha sonra sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli mesajlar paylaştığı saptanan Küpeli tutuklanarak, Kozan Cezaevi’ne koyuldu.

Küpeli, yargılandığı davalarda ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlarından toplam 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

TUĞBAYI ÇALIŞTIĞI MARKETTE VURDU

Tahliye edildikten sonra ilçedeki bir yerel gazetenin dağıtım işinde çalışmaya başlayan Erdoğan Küpeli, bugün saat 11.00 sıralarında Tufanpaşa Mahallesi’ndeki bir markete gelerek, arkadaşlık teklifine olumsuz yanıt veren kasiyer Tuğba Keleş’i vurdu. Keleş hayatını kaybederken, Küpeli aynı tabancayla intihar girişiminde bulundu.

Tuğba’nın ölüm haberi üzerine daha önce Erdoğan Küpeli’nin hedefi olan ve şikayetiyle ceza almasını sağlayan Gülay Mübarek Twitter hesabından adeta isyan etti.

“ÖLÜYORUM ÜZÜNTÜDEN, SİNİRDEN”

Gülay Mübarek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

* Ölüyorum üzüntüden sinirden. Erdoğan Küpeli, Tuğba Keleşi vurmuş, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış. Erdoğan Küpeli 4 yıl boyunca beni taciz ve tehdit etmişti uzun mücadele sonunda 8 yıl 6 ay ceza almıştı ama ceza daha onanmadığı için tutuksuzdu. Bugün Tuğba’yı vurdu.

* Bu adama bana yaptıkları için 8 yıl 6 ay ceza verdiniz ama tutuklamadınız. O da bundan cesaret alarak uzun süredir taciz ve tehdit ettiği Tuğba Keleş’i vurdu. Kendine de sıkmış umarım geberirsin Erdoğan Küpeli. Tuğba, sana söz sen iyileş beraber saracağız yaralarımızı.

“TUĞBAYLA BUGÜN KONUŞACAKTIK”

Erdoğan Küpeli’nin vurduğu Tuğba 1 ay önce bana yazmış ama öyle yoğun ki dm görmemişim. Daha dün başka iletişim kanallarından bana ulaşmaya çalıştı, biz bugün konuşacaktık Tuğba ile. Konuşup neler yapabiliriz diye bakacaktık . Tuğba bugün vuruldu Erdoğan Küpeli vurdu onu.

“DÜNYAYI KARŞINA ALIYORSUN AMA…”

Ben söyledim bu adam katil dedim. Beni öldürmeye geldi 4 sefer dedim. 4 sene içinde 5 kere ev değiştirdim ben. Bu adam beni bulsaydı beni de vuracaktı. Yaşıyor olmamın tek sebebi sadece şans. Tuğba’yı vurdu ama katil Erdoğan Küpeli. Tutuklamak için yeterlidir umarım.

4 yıl boyunca mücadele etmediğin alan ve kişi kalmıyor. Dünyayı alıyorsun karşına, tırnaklarınla kazıya kazıya ceza aldırıyorsun ama hukuk sana diyor ki sen biraz daha dışarda kal bak bakayım taciz edecek vuracak kadın kalmış mı?”