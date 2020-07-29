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Dün nikah kıymıştı, bugün traktör kazasında öldü!

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde saman yüklü traktör römorkunun devrilmesi sonucu traktör altında kalan Ekrem Cantekin hayatını kaybetti. Kazada ölen genç sürücünün bir gün önce evlendiği öğrenildi.

Halil ATAŞ / Bursa
18:40 -
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Kaza saat 13.00 sıralarında Yenişehir kırsal Kızılhisar Köyü yakınlarında Yangın yolu mevkiinde meydana geldi.

Ekrem Cantekin, Kızılhisar’dan traktöre yüklediği samanlarla Ebeköy’e dönerken saman balyalarının sarılı olduğu römorkun devrilmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Foto: Sözcü

TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI

Feci kazada sürücü Cantekin, traktörün altında kalarak olay yerinde yaşamını yitirdi. Römorkta bulunan Müslüm Ali Çalışan, Mazlum Ali Çalışan ise yaralandı. Yaralılar Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.

AĞUSTOS AYINDA DÜĞÜN TÖRENİ OLACAKTI

Ekrem Cantekin’in dün Yenişehir’de Nur Nisan Cantekin (Çetik) ile nikahlandığı öğrenilirken, Ağustos ayında da evlenme töreni olacağı belirtildi.

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Son güncelleme: 18:49 29.07.2020
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