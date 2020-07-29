Dün nikah kıymıştı, bugün traktör kazasında öldü!

Kaza saat 13.00 sıralarında Yenişehir kırsal Kızılhisar Köyü yakınlarında Yangın yolu mevkiinde meydana geldi.
Ekrem Cantekin, Kızılhisar’dan traktöre yüklediği samanlarla Ebeköy’e dönerken saman balyalarının sarılı olduğu römorkun devrilmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.
TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI
Feci kazada sürücü Cantekin, traktörün altında kalarak olay yerinde yaşamını yitirdi. Römorkta bulunan Müslüm Ali Çalışan, Mazlum Ali Çalışan ise yaralandı. Yaralılar Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.
AĞUSTOS AYINDA DÜĞÜN TÖRENİ OLACAKTI
Ekrem Cantekin’in dün Yenişehir’de Nur Nisan Cantekin (Çetik) ile nikahlandığı öğrenilirken, Ağustos ayında da evlenme töreni olacağı belirtildi.