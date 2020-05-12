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Dündar açıkladı… Amaç, yayıncı kuruluşun zararını karşılamak!

Halkın Vicdanı programında futbol liglerinin açılması kararını değerlendiren duayen gazeteci Uğur Dündar, liglerin yayıncı kuruluşun zararını telafi etmek için açıldığını ifade etti. TFF yönetimini güven vermek için kendi aralarında maç yapmaya davet eden Dündar, “Eğer onlar oynayabiliyorsa, futbolcular da oynasın” dedi.

10:34 -
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Sözcü TV'deki Halkın Vicdanı programında duayen gazeteciler Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil, futbol liglerinin açılması, voleybol ve basketbol liglerinin de sonlandırılmasına yönelik kararları konuştu.

Soruşturmacı televizyon gazetecisi Uğur Dündar, yayıncı kuruluşun zararını telafi etmek için futbol liglerinin açılma kararının aldığını belirterek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimine çağrı yaptı.

TFF üye ve kurullarını güven vermek için kendi aralarında maç yapmaya davet eden Dündar, “Eğer onlar oynayabiliyorsa, futbolcular da oynasın” dedi.

Usta kalem Yılmaz Özdil ise, futbolda liglerin başlayacağına ihtimal vermediğini anlattı.

basketbol Futbol Sözcü TFF Türkiye Uğur Dündar Yılmaz Özdil
Son güncelleme: 10:44 12.05.2020
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