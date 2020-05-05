Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Dündar: Bir zamanların deyimiyle yetmez ama evet diyorum

İzlenme rekorları kıran Halkın Vicdanı programında, normalleşme takvimine ilişkin konuşan duayen gazeteci Uğur Dündar, 65 yaş ve üstü vatandaşların durumuna dikkat çekerek, "Ben bunun yetersiz olduğuna inanıyorum. Yani bir zamanların deyimiyle yetmez ama evet diyorum" dedi. Patates ve soğan zammını yorumlayan Özdil ise, "Türk halkı kıymayı mevsiminde yemediği için mi kıyma pahalı veya samanı zamanında yemediğimiz için mi ithal ediyoruz. Niğde, patates üretiminin başkenti. Türkiye'de 70 ayrı şehrimizde patates yetişiyor. Patates öylesine şahane bitki ki, uzayda bile yetişiyor. Amerikalılar uzay istasyonunda patates yetiştirdi" diye konuştu. Usta tiyatrocu Müjdat Gezen'in de sürpriz katılımıyla gerçekleşen programda, yandaş medya tarafından asılsız iddialara maruz kalan Yılmaz Özdil'in Bodrum'daki evini inceleyen Bodrum Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya da değinildi.

20:27 -
Haberler Gündem

Soruşturmacı televizyon gazetecisi Uğur Dündar ve Türkiye’nin en çok okunan yazarı Yılmaz Özdil, sozcu.com.tr'de yayınlanan, moderatörlüğünü Gökmen Ulu’nun yaptığı programda, normalleşme takviminin açıklanması, liseye ve üniversiteye giriş sınav tarihlerinin değişmesi ve yandaş medya tarafından asılsız iddialara maruz kalan Yılmaz Özdil’in Bodrum’daki evini inceleyen Bodrum Belediyesi’nin açıklaması ele alındı.

Patates ve soğan zammıyla ilgili de dikkat çeken yorumlar sadece sozcu.com.tr'de yayınlanan Halkın Vicdanı'nda…

 

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more