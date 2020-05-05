Dündar: Bir zamanların deyimiyle yetmez ama evet diyorum

Soruşturmacı televizyon gazetecisi Uğur Dündar ve Türkiye’nin en çok okunan yazarı Yılmaz Özdil, sozcu.com.tr'de yayınlanan, moderatörlüğünü Gökmen Ulu’nun yaptığı programda, normalleşme takviminin açıklanması, liseye ve üniversiteye giriş sınav tarihlerinin değişmesi ve yandaş medya tarafından asılsız iddialara maruz kalan Yılmaz Özdil’in Bodrum’daki evini inceleyen Bodrum Belediyesi’nin açıklaması ele alındı.

Patates ve soğan zammıyla ilgili de dikkat çeken yorumlar sadece sozcu.com.tr'de yayınlanan Halkın Vicdanı'nda…