Dünya Arkadaşlık Günü nedir? Dünya Arkadaşlık Günü nasıl ortaya çıktı?

Bazı ülkelerde uzunca zamandır kullanan Dünya Arkadaşlık Günü 2011 yılında beri dünyada da kutlanmaya başlandı. Peki Dünya Arkadaşlık günü nedir?

DÜNYA ARKADAŞLIK GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Arkadaşlık Günü ya da Dünya Dostluk Günü 1958 yılında birkaç Güney Amerika ülkesinde kutlanmıştır. Özellikle Paraguay'da. İlk Dünya Dostluk Günü 30 Temmuz 1958 yılında önerilmiştir. 27 Nisan 2011 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından resmi Uluslararası Dostluk Günü olarak 30 Temmuz ilan edildi. Ancak, Hindistan gibi bazı ülkeler de Dünya Arkadaşlık Günü Ağustos ayının ilk pazar günü olarak kutlandı.

DÜNYA ARKADAŞLIK GÜNÜ NİÇİN KUTLANIR?

Dünya Arkadaşlık Günü fikri ilk olarak 20 Temmuz 1958 yılında Dr. Artemio Bracho tarafından bir arkadaşı ile Puerto Pinasco'da akşam yemeği yerken önerilmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Dostluk Günü olarak 30 Temmuz olarak kararlaştırmış fakat bazı ülkeler de ise Ağustos ayının ilk Pazar günü kutlanır.

30 Temmuz günü, problemlere çözüm odaklı yaklaşarak problemlerin köklerine inmeyi ve çatışmaları önlemek, şiddete karşı çıkacak bir dizi değerleri, tutumları ve davranışları benimseyerek barış kültürü oluşturmak amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Arkadaşlık ve Dostluk Günü kabul edilmiştir.

Barış Kültürü konusunda Eylem Programı ve Deklerasyonu (A/RES/53/243) 1999 yılında kabul edildi ve ülkelerde, kurumlarda ve bireylerde barış kültürünün hakim olabilmesi için 8 başlık belirlendi:

*Eğitim yoluyla barış kültürü oluşturmak;

*Sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmeyi artırmak;

*İnsan Haklarına saygıyı yükseltmek;

*Kadın ve erkek eşitliğini gerçekleştirmek;

*Demokratik katılımı artırmak;

*Anlayış, tolerans ve dayanışmayı güçlendirmek;

*Katılımcı iletişimi ve bilginin serbestçe dolaşımını desteklemek;

*Uluslararası barış ve güvenliği desteklemek.