Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri… Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü!

8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Dünya Emekçi Kadınlar Gününde, kadınlar yaşadıkları sorunlara dikkat çekilecek. Dünya Kadınlar Günü'nün gelmesiyle birlikte konuya ilişkin detaylı bilgiye erişmek üzere araştırmalara başlandı. Sevdiklerinin Kadınlar Gününü kutlamak isteyenler de en güzel sözleri ve mesajları araştırıyor. Haberimizde Dünya Kadınlar Günü ile ilgili mesajları ve sözleri bulabilirsiniz. Ayrıca Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve bu özel gün için Google bir Doodle yayımladı. İşte tam adı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili detaylar…

KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

Tüm dünya, ülkemiz ve üyelerimiz arasında görev yapan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.

Aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum.. Kadınlar günün kutlu olsun.

Ateş karşısında bozulmayan altın, altın karşısında bozulmayan kadın; kadınlar günün kutlu olsun.

Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan kadınlarımız, modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler başarmışlardır. Kadınlar gününüz kutlu olsun.

Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum.

Bütün dünya kadınlarına sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.

GOOGLE'DAN ANLAMLI DOODLE

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve bu özel gün için Google bir doodle yayımladı. Dünya Kadınlar Günü dünyada pek çok ülkede her yıl 8 Mart tarihinde kutlanmaktadır ve bu günün geçmişi ABD’li kadın işçilere uzanmaktadır.

8 MART KADINLAR GÜNÜ İLE İLGİLİ SÖZLER

“Kadınlarımız için asıl mücadele alanı, asıl zafer kazanılması gereken alan, biçim ve kılıkta başarıdan çok, ışıkla, bilgi ve kültürle, gerçek faziletle süslenip donanmaktır. ben muhterem hanımlarımızın Avrupa kadınlarının aşağısında kalmayacak, aksine pek çok yönden onların üstüne çıkacak şekilde ışıkla, bilgi ve kültürle donanacaklarından asla şüphe etmeyen ve buna kesinlikle emin olanlardanım.” Mustafa Kemal Atatürk

“Kadınlar ile ilgili yapılabilecek üç şey vardır. Onu sevebilir, onun için acı çekebilir ya da onu edebiyata çevirebilirsin.” Henry Miller

“Kadınların siyasal güçleri yoktur sözde; oysa akıllı kadınlar, aptal kocalarını hiç güçlük çekmeden parlamentoya sokar, hatta bakan koltuklarına oturturlar.” Bernard Shaw

“Dünyayı kadınlar yönetiyor olsaydı hiç savaş yaşanmazdı ancak 28 günde bir derin müzakereler yaşanırdı.” Robin Williams

“Sevmekte kadınlar profesyonel, erkekler ise amatördür.” Francois Truffaut

“Yeryüzünde gördüğümüz her şey, kadının eseridir.” Mustafa Kemal Atatürk

“Bir kadın olarak kentim yok. Bir kadın olarak kentim tüm dünya..” Virginia Woolf

“Bir kadın hak ettiği yaştadır.” Coco Chanel