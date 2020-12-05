Dünya Türk Kahvesi günü ne zaman kutlanır?

Atasözlerine bile konu olan kültürümüzün değişmez bir parçası olan Türk Kahvesi, pürüzsüz köpüğü ve eşsiz kokusuyla birçok kimsenin en sevdiği içeceklerin başında geliyor.

TÜRK KAHVESİ'NİN TARİHÇESİ

Kahvenin kökeni Arap yarımadası olarak bilinir. İlk bilgiler 10. yy’da bir Arap doktoru olan Rhazes’e uzansa da, kullanım MS 575 yıllarında başlar. Bazı araştırmacılara göre kahve adının kahvenin üretim beşiği olan Güneybatı Etiyopya’nın Kaffa şehriyle ilgisinden geldiği tahmin edilmektedir. Farklı düşüncelere göre ise Arapçada şarap anlamında kullanılan kahva zamanla “kahve”ye dönüşür. Kahve, Yemen’den Mekke ve Medine’ye oradan 15. yy. sonunda seyyahlar vasıtasıyla İran, Mısır, Türkiye ve oradan Avrupa ülkelerine yayıldı.

TÜRK KAHVESİNİN FAYDALARI

Telvesi ile birlikte pişirilmesi şüphesiz ki Türk kahvesinin antioksidan kapasitesini artırıyor. Böylelikle içeriğindeki polifenoller ile antikanserojen özellik kazanıyor. Yapılan çalışmalar günde 1-3 fincan içilen Türk kahvesinin birçok kanser türünden koruyucu olduğuna işaret ediyor.

KONSANTRASYON YETENEĞİNİ ARTIYOR

Sabah saatlerinde içilen bir fincan şekersiz Türk kahvesi zihinsel fonksiyonları destekleyerek konsantrasyon kabiliyetini ve ezber gücünü artırıyor. Kakao oranı yüksek bir çikolata ile birlikte tüketildiğinde ise bu yeteneği daha çok artırdığına işaret ediliyor.

TÜRK KAHVESİNİN YANINDA NEDEN SU İKRAM EDİLİR?

Osmanlı Devleti döneminde topraklarımıza gelen kahve önce kahvehanelerde, sonra evlerde sıklıkla tüketilmeye başlanıyor. İşte bu zamanlarda eve misafir geldiği zaman ev sahibi konuğuna bir fincan Türk kahvesiyle birlikte bir bardak su sunarmış. Eğer misafir suyu kahveden önce içerse bu karnının aç olduğuna işaretmiş, ev sahibi bunun üzerine hemen sofra hazırlamaya başlarmış. Ama eğer suyu kahve bittikten sonra içerse ise tok olduğuna, sadece tatlı muhabbet için geldiğine işaretmiş. Kısacası misafir “açım” demez, kahve içişiyle niyetini belli edermiş.

Ayrıca sağlık açısından da Türk kahvesinin yanında su içmek önemli. Böbrek taşlarının %75’i oksalattan oluşur. Birçok besinin yanı sıra kahvenin içerisinde de oksalat bulunur. Kahvenin yanında ikram edilen su kahveyle içildiğinde oksalatın atılmasında yardımcı olur.