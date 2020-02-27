Dünyanın gözü Türkiye’de! Topraktan hazine fışkırıyor!

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle 2010 yılında Sinop kent merkezindeki başlayan kazı çalışmaları devam ediyor. 2 bin 300 yıllık tarihe sahip Balatlar Yapı Topluluğu‘nda çalışmalar sırasında 5-6’ıncı yüzyıllara ait Zeugma Antik Kenti’nin mozaiklerine benzer mozaikler, 7’nci yüzyıla ait mezar odaları ortaya çıkarıldı.

11 BİN ESER ÇIKARILDI

Kazılarda Hz. İsa‘nın çarmıha gerildiği haçın içinde muhafaza edildiği tahmin edilen taş sandık da bulundu. Hristiyan dünyası tarafından kutsal kabul edilen eser, Sinop Arkeoloji Müzesi’nde koruma altına alındı.

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, müzenin zenginleşmesinde kazı çalışmalarının çok etkili olduğunu belirterek, şunları söyledi:

* 11 bin eser çıkardık. Kazı çalışmasını Yunanistan ve İtalya da takip ediyor. Burada Aziz Fokas Kilisesi bulunuyor. Aziz Fokas´ın bizim inancımızdaki karşılığı Hıdrellez zaviyesidir.

BİR MİLYON TURİST GELECEK

* Kazı çalışması ilerledikçe bu alanın otel, ambar, hamam, eğlence yeri olarak kullanıldığını görüyoruz. Hatta 6. Mitridat’ın sarayının burada olduğunu düşünüyoruz.

* Bütün dünyanın peşinde olduğu, eski kaynaklarda ‘sarayın önünde’ diye tabir edilen Mitridat heykelinin de burada olduğu söyleniyor. Mitridat’ın sarayını ve heykelini bulduğumuz gün, Sinop’a bir milyon turist gelecek.

6. MİDRİDAT KİMDİR? Pontus kralı olarak Anadolu'da M.Ö. 120-M.Ö. 63 yıllarında hüküm sürdü. Roma Cumhuriyeti'ne karşı en başarılı ve zeki düşmanı sayıldı. Küçük yaşta öz annesinin kendisini zehirlemek istemesinden dolayı çeşitli zehirler geliştirmiştir. Tarihte ilk biyolojik silahları kullanan kişidir. Düşmanlarının yemeklerine kendi yaptığı zehirleri katarak ölmelerini sağlamıştır.

BARTHOLOMEOS SANDIĞI İNCELEDİ

* Hz. İsa’nın çarmıha gerildiği gerçek haçın içinde muhafaza edildiği düşünülen bir taş sandık bulundu. Hristiyan dünyası tarafından kutsal kabul edilen bir eser bu. Hatta Fener Rum Patriği Bartholomeos, heyetiyle buraya geldi ve inceleme yaptı. (DHA)