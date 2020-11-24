Dünya’ya gözlerini açar açmaz ölüme terk edildi

Gökmedrese Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde vatandaşlar boş bir arsada tarafından çıplak halde bir bebek bulundu. Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından erkek bebek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri otopark olarak kullanılan boş arsada incelemelerde bulundu.

Bebeğin hayati tehlikesinin devam ederken polis ekipleri, bebeği boş arsaya bırakanların bulunması için çalışma başlattı. (İHA)