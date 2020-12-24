Dünyayı saran corona bu mahalleye giremedi

Corona virüsü vaka sayısı yüzde 100 artış oranına ulaşan Samsun’da yapılan yoğun çalışmalar etkisini gösterdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kentteki vaka sayısında yüzde 20 azalma olduğunu belirtti.

Kent merkezinde HES uygulamasında kırmızı alanların fazla olmasına rağmen ilçelerdeki kırmızı alanlar yeşile dönmeye başladı.

Öte yandan Tekkeköy ilçesine bağlı Karaperçin Mahallesi'nde ise pandemi döneminin başından beri hiç vaka görülmedi. 100 haneli mahallede, tüm kurallara titizlikle uyuluyor.

Vatandaşlar, gündelik işleri olan bağ, bahçe ve hayvancılık işlerini maskeyle yapıyor, sosyal mesafe kurallarına da özen gösteriyor. Ev ziyaretlerini rafa kaldıran mahalleli, coronaya karşı tüm önlemleri alıyor.

HER GÜN CAMİ HOPARLÖRÜNDEN UYARI YAPILIYOR

Vaka görülmemesi için de imam tarafından her gün saat 14.00’te cami hoparlöründen uyarı anonsları yapılıyor.

İmam Mürsel Eren’in uyarı anonsunda, “Corona virüsü hastalığı, dünya genelinde salgın bir hastalıktır. Bu hastalığı hep birlikte yeneceğiz. Evimizden çıkmayalım, kurallara uyalım. Maskemizi takalım, mesafe kurallarına uyalım ve temizliğe özen gösterelim. Komşulara ziyaretlere gitmeyelim, toplu halde bulunmayalım. Hastalık bulaşıcıdır, bunun tedbirini almazsak hastalığı yenemeyiz. Tedbir bizimdir, takdir Allah'ındır. Kurallara uyalım” çağrısında bulunuluyor.

‘ASLA MİSAFİRLİĞE GİTMİYORUZ’

Corona virüsün çok tehlikeli olduğunu belirten imam Mürsel Eren, “Bu mahalleye hastalığın gelmemesinin en önemli nedeni; herkesin kurallara uymasıdır. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına hepimiz uyuyoruz. Sokakta ve tarlada sürekli maskemizi takıyoruz. Asla misafirliğe gitmiyoruz, selamlaşmayı bile uzaktan yapıyoruz. Her gün saat 14.00’te cami hoparlöründen uyarı yapıyoruz” dedi. (DHA)