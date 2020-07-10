“Dur” ihtarına uymadığı için 2 kişiyi vuran polislere istenen ceza belli oldu

Sultangazi’de 14 Nisan 2017 tarihinde meydana gelen olayda polis, dur ihtarına uymayan bir araca ateş açmış ve araçta bulunan Oğuzhan Erkul ile Barış Kerem hayatını kaybetmişti. Ramazan Altürk ile Demirhan Erkul ise yaralanmıştı.

Olayın Ardından araca ateş açan polisler Erkan E., Kenan A., Zafer S. ve Davut B. hakkında, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin

ölümüne neden olmak” suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya tutuksuz sanık polisler katılmazken, hayatını kaybeden Oğuzhan Erkul ve Barış Kerem’in aileleri katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, olay yerinin DHKP-C terör örgütünün silahlı eylemlerde bulunduğu yer olduğunu ve olay günü sanık polislerin ihbar üzerine olay yerine gittiklerini anlattı.

“ORANTI AŞILDI”

Olay anında aracın dur ihtarına uymaması sebebiyle kaçan araca sanık polisler tarafından ateş edildiği anlatılan mütalaada, “Polis memurlarının silahlarından çıktığı tespit edilen toplam 35 adet boş kovan tespit edildiği, araçtaki isabet sayısının 23 olduğu nazara alındığında savunma sırasında orantının aşıldığı kanaatine varıldığı” ifadeleri kullanıldı.

Polislerin atışlarının tamamının aracın üst kısmına yapılmadığı anlatılan mütalaada, “Ölüm sonucunu istemedikleri, ancak meydana gelen sonucun öngörülebilir olduğu, polis memuru sanıkların kendi eğitim ve becerilerine güvenerek ölüm sonucunun gerçekleşmeyeceği düşüncesiyle durdurmak amacıyla araca ateş ettikleri, böylelikle eylemlerin bilinçli taksir kapsamında kaldığı kanaatine varılmıştır” denildi.

Mütalaada sanık polislerin “bilinçli taksirle birden fazla kişinini ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak” suçundan ayrı ayrı 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezlandırılması talep edildi.