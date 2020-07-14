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‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçan silahlı şüpheli böyle yakalandı!

Sivas'ta, 'dur' ihtarına uymayıp, otomobiliyle kaçan silahlı şüpheli, polisin havaya ateş açması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Bu anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

22:31 -
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Olay, saat 15.00 sıralarında kent merkezinde Abdulvahabi Gazi Caddesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre polislerin ‘dur’ ihtarına uymayan henüz kimliği belirlenemeyen sürücü, plakası öğrenilemeyen otomobille kaçtı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından otomobil, durduruldu.

Araçtan inmekte direnen sürücü, iddiaya göre polis ekiplerine silah çekti. Bunun üzerine polis ekipleri havaya 3 el ateş ederek şüpheliyi otomobilden indirdi. Şüpheli, gözaltına alındı. Otomobilde bulunan tabancaya da polis ekiplerince el konuldu.

Olay, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. DHA

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