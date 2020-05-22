Dur ihtarına uymayıp polise çarpan araçtan 34 kilo esrar çıktı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşanan olayda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi.
Yabancı uyruklu araç sürücüsü ihtara uymayıp kaçmak isterken polis memuruna ve polis aracına çarptıktan sonra yaya olarak kaçmaya çalıştı. Şahıs, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.
171 PAKET TAKOZ ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
İsminin M.Ş. olduğu öğrenilen şahsın aracında yapılan aramada, 171 paket halinde toplam ağırlığı 34 kilo 250 gram takoz esrar ele geçirildi.
ŞAHIS TUTUKLANDI, POLİS MEMURU TEDAVİYE ALINDI
Şüpheli M.Ş. işlemlerinin ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanırken yaralı polis ise hastanede tedavi altına alındı.