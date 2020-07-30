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Durakoğlu: EGM bu anlayışla devam ederse kimsenin hukuk güvenliği kalmaz

Hatay Barosu Başkanı'nın gözaltına alınması tartışmasına Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) yazılı açıklama yaparak cevap verdi. EGM'nin açıklamasını sosyal medya hesabından değerlendiren İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, "Ben polislerin hukuki bilgiden yoksun olduklarını sanıyordum. Genel Müdürlük bu ise vay halimize. Çok işimiz var çok" ifadelerini kullandı.

Damla GÜLER
18:11 -
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Durakoğlu: EGM bu anlayışla devam ederse kimsenin hukuk güvenliği kalmaz

“EGM bu anlayışla devam ederse, kimsenin hukuk güvenliği kalmaz” diyen Durakoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Yurttaşın hukuk araması, kolluk tarafından engellenirse gidecek yerimiz de kalmaz. Ceberrut bir yapı görünümü sağlamak, masum yurttaş üzerinde kurulacak baskı yoluyla oluşursa, çok şey bitmiş demektir.

* Devlet adı verilen organizasyon, hukuksuz işlem yapan ajanını cezalandırırsa büyür. Onun kanunsuz işleminin arkasında durmayı “sadakat” ya da “sahiplenme” sayan bir anlayış, önü alınamaz sonuçların başında olduğumuzu gösterir.

“UYGULAMANIN KARARA DAYANMADIĞI ANLAŞILIYOR”

Emniyetin görevini hukuk içinde kalarak yapmasının emniyet görevlileri için de teminat olduğunu söyleyen Durakoğlu, şunları belirtti:

* Bu devr-i iktidar geçince, kanunsuz emir sahipleri yok olur. Tarih böyle yazıyor. Açıklamada büyük harfle yazılan uygulamanın, 4.a kapsamında gerçekleştiği belirtiliyor.

* Buradan zımnen, uygulamanın bir emir veya karara da dayanmadığı anlaşılıyor. Aynı yasa maddesinin yasakladığı “keyfilik” ikrar ediliyor.

“BAŞKANIN TAVRI DERS NİTELİĞİNDE”

Ekrem Dönmez’in avukat ya da başkan olduğunu söylemediğini hatırlatan Durakoğlu, “Bu tavır, bilinçle verilmiş bir ders niteliğindedir. Bu dersi yurttaşlardan daha çok emniyet birimlerinin alması gerektiği bugün EGM'nin açıklaması ile somutlaşmıştır” dedi.

“EĞİTİM ŞART”

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün “ben devletim” anlayışının yanında durmaması gerektiğini söyleyen Durakoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Bu cümle gelecekte EGM'nin de istemediği sonuçları doğurur. Ya da atın PVSK'yı, yırtın CMK”yı… Biz de bilelim ki, burası bir polis devletidir.

* EGM açıklamasını yeniden okuyarak ifade ediyorum: Bu bildiri, “koruma içgüdüsü” ile yazıldıysa çok yanlıştır. Yazdıklarınıza inanıyorsanız çok vahimdir.

* Bazı yerlerde yapılan eğitim çalışmalarının sonuç verdiğini bilerek söylüyorum: Eğitim şart.

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