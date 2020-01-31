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Durdurulan otomobilden tarihi eserler çıktı!

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde düzenlenen operasyonda bir araç içerisinde çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliğinde iki heykel ele geçirildi.

00:48 -
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Durdurulan otomobilden tarihi eserler çıktı!

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Hisarcık ilçesinde tarihi eser niteliğindeki objelerin pazarlanmaya çalışıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler tarafından yapılan operasyonda sürücülüğünü E.P. isimli şahsın yaptığı araç içerisinde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde 1 adet insan figürlü heykel ve 1 adet büst şeklinde insan figürlü heykel ele geçirildi.

E.P. isimli şahıs hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. (İHA)

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Emniyet heykel Kocaeli Kütahya
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