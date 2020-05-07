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Durmuyorlar… Bu kez tünel çıktı

Konya'da, corona virüsü salgını tedbirlerini ihlal ederek açık tutulan kıraathaneye yapılan operasyonda 1'i iş yeri sahibi olmak üzere 10 kişi yakalandı. Kıraathanede, baskınlar sırasında polisten kaçmak için kullandıkları ucu çatıya çıkan tünelin olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerden 2'si de tünelde yakalandı. 

16:27 -
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Konya’nın Selçuklu ilçesinde polis ekipleri bir kıraathanenin açık olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler kıraathaneye düzenledikleri baskında, işletmecilerin ve müşterilerin olası polis baskınında, kıraathanenin içerisinden bitişiğindeki gazinoya, oradan da çatıya uzanan bir tünel buldu.

Ekipler, tünelde saklanan 2 kişiyi de yakaladı. 1’i iş yeri sahibi olmak üzere 10 kişiye İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince 3’er bin 150’şer lira para cezası uygulandı. İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatılırken, kıraathane mühürlendi. (DHA)

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Son güncelleme: 16:29 07.05.2020
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