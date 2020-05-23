Duruşma açık yapılsın halk gerçekleri öğrensin

Donanma Komutanlığı'nın ihtiyacı olan 1,5 milyon lira bedelli torpido telinin, şartnameye uymadığı gerekçesiyle muayene komisyonu tarafından kabul edilmemesi, muayene komisyonu üyeleri üzerinde yapılan baskılar sonucu, başta kabul edilmeyen malzemelerin “Bu seferlik” alınması ve ödemesinin yapılmasının istenmesiyle başlayan kriz, giderek büyüyor.

Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen “gizli” kayıtlı” fezlekede, konunun stratejik olması nedeniyle duruşmalara gizlilik kararı istendi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Kurmay Başkanı Cihat Yaycı ve arkadaşları tarafından geliştirilen “FETÖMETRE” yazılımıyla, bin civarında “Kripto FETÖ”cünün ortaya çıkarılması sağlanmıştı. Bunların önemli bir bölümü de daha sonra itirafçı oldu.

Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı görevinden alındığını geçen Cumartesi günü 03.00 civarında öğrenen Yaycı'nın, pazartesi günü Deniz Kuvvekleri Komutanlığı'ndan ayrılışının yapılması, aynı gün Genelkurmay Başkanlığı'na katılımının sağlanması istendi. Devir-teslime bile fırsat verilmeyen Yaycı göreve başlamadı ve istifa etti. Komutanın izin ve sonrasında istifası kabul edildi.

Yaycı, bakanlığın yanı sıra savcılığa da dilekçe verip, duruşmaların kamuoyuna açık yapılmasını talep etti. Stratejik bir konu olduğu için duruşmanın gizli yapılması belirtilmesine karşın, Yaycı'nın da “Duruşmalar açık yapılmalı, halk gerçekleri öğrenmeli” dediği öğrenildi. Son kararı mahkeme verecek.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Deniz Hukuku Uzmanı olarak görev yapan Avukat Şenay Kaya, “Hakkı sahibine teslim etmek onurlu ve erdemli bir davranıştır” dedi ve sosyal medyada şunları yazdı:

*Yaycı, denizlerimizle ilgili hazırladığı makale ve çalışmalarını önce Tümamiral Cem Gürdeniz'e arz etti. Gürdeniz “Deniz Kuvvetleri Komutanı'na arz edelim” dedi. Zamanın kuvvet komutanı Yaycı'dan çalışmalarını dinledi.

*2010'da MGK'ya takdimi sağlandı. Yaycı Deniz Hukukunu en iyi bilen ve Türkiye'nin Akdeniz'deki haklarını en iyi savunan komutandı. Yunanistan'ı köşeye sıkıştırdı.