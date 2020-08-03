‘Düştü’ diyerek gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Konuksever Mahallesi’nde yaşayan Gökhan Ç., dün saat 15.30 sıralarında polisi arayarak, sevgilisi Hatice Şimşek’in evde hareketsiz yattığını bildirdi. Ekiplerin yaptığı incelemede vücudunda morluklar olduğu tespit edilen Şimşek’in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp’a gönderildi.

Polislerin incelemesi sürerken, Gökhan Ç., Şimşek ile birlikte yaşadığı evin balkonunda gözyaşı döktü.

RESMEN SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Apartman sakinleri ise gece boyu çiftin evinden kavga sesleri geldiğini, polise ihbarda bulunduklarını anlatarak, “Her ihbardan sonra gelen ekipler, Hatice Şimşek’in şikayetçi olmaması üzerine geri gitmek zorunda kaldı” iddiasında bulundu.

Önce “Alkollüydük, düştü” iddiasında bulunan Gökhan Ç.’nin sık sık ellerini birbirine bağlaması üzerine olay yerindeki Cumhuriyet Savcısı ve cinayet büro ekipleri, sakladığı kollarındaki izleri sordu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan zanlının poliste 11 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

İTİRAF ETMEK ZORUNDA KALDI

Polisteki ifadesinde cinayeti itiraf eden Gökhan Ç.’nin “Alkollüydük. Gece kavga ettik, dövdüm. Uyandığımda hareketsiz yattığını ve öldüğünü fark ettim. Bir yakınımı aradım. Ondan sonra da polisi aradım” dediği öğrenildi.

Gökhan Ç.’nin Hatice Şimşek’e daha önce de şiddet uyguladığı ortaya çıktı. (DHA)