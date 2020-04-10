Düşünce suçlusu neden içeride?

Davutoğlu şunları söyledi:

*Kamu vicdanını rahatsız edenler dışarı çıkacak, düşünce suçluları içeride kalacak, bunun izah edilir tarafı yok. Teklif, kimler dışarıda, kimler içeride kalmaya göre düzenlenmiş.

*Bu yasa corona virüsüne karşı tedbir mi, örtülü bir af mı? Yasanın eşitlikçi, kimseyi ayrımcılığa tabi tutmayan objektif kriterlere dayanması lazım.

Devlete karşı işlenen suçları içeride, kişilere karşı işlenen suçları dışarıda bırakıyor. Cumhurbaşkanının açıklamaları böyle değildi, görüşü değiştiyse açıklaması gerek. İlke yok, gizli af var. Yolsuzluk suçları için tahliye var.”