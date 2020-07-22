Duyarlı kadın sürücünün kedi kurtarma operasyonu

Olay dün akşam saatlerinde İstanbul’un Merter ilçesinde yaşandı. D-100 Karayolu Bakırköy istikametinde ilerleyen bir kadın sürücü metrobüs bariyerlerine yakın bir noktada bir kedi gördü.

EN SOL ŞERİTTE DURDU

Metrobüs yolu ile karayolunu birbirinden ayıran bariyerlerde mahsur kalan kediyi kurtarmak için harekete geçen kadın otomobilini en sol şeritte durdurdu. Aracından inerek kediyi kurtarmak isteyen kadına metrobüs durağında bulunan bir yolcu da yardımcı oldu. Kediyi araçların altında ezilmekten kurtaran kadın kediyi aracına aldı. Bir süre duran trafik daha sonra normal akışına döndü. (DHA)