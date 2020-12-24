Düzce’de 77 bin litre kaçak alkol ele geçirildi: 10 gözaltı

Düzce'nin Çilimli İlçesinde kaçak alkol ihbarı üzerine çalışma başlatan Düzce İl Jandarma Komutanlığı ve Çilimli İlçe Jandarma Komutanlığı kurulma aşamasında olan bir işletmede denature halde bulunan etil alkolün saflaştırılarak kaçak alkol üretiminde kullanılacağı bilgisine ulaştı.

Jandarma ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 35 bin litre tank içinde etil alkol, 42 bin litre sevke hazır damıtılmış alkol olmak üzere toplamda 77 bin litre kaçak alkol ele geçirdi. Jandarma ekipleri meydana gelen olayla ilgili işletme sorumlusu E.Z.Y. ile birlikte 9 işletme çalışanını gözaltına aldı. (İHA)