Düzce’de 95 fındık işçisi karantinada

Düzce'ye fındık toplamak için gelen işçiler, fındık bahçesinde kaldıkları çadır ve yerleşim alanlarında il sağlık müdürlüğü ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildi.

İşçilere ayrıca corona virüsü tedbirleri kapsamında uyması gereken kurallar hakkında bilgi verildi.

Corona virüsü salgını belirtisi gösteren fındık işçileri sağlık kuruluşlarına gönderilerek ileri tetkikler yaptırılması için yönlendirildi.

1 aydır devam eden kontroller kapsamında bugüne kadar corona virüsü belirtileri gösteren 95 kişi, öğrenci yurtlarında karantinaya alındı.

Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, 95 kişinin semptomlarından ve durumundan şüphelendiklerini ve karantinaya aldıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

* 15 Temmuz itibarıyla ilimize gelen fındık işçilerini sağlık taramasından geçiriyoruz. Bunlar içerisinde semptomlarına bakıyoruz. Maske kullanmalarını öğretiyoruz, maske veriyoruz.

* Diğer hijyen kuralları ile ilgili eğitimlerini veriyoruz. Semptom olduğu zaman hemen sağlık kuruluşlarına başvurmaları için bilgilendirmelerimizi yapıyoruz.

* Bugüne kadar 2 bin 616 fındık işçimizi eğitimlerini verdik, taramalarını yaptık. Bunun dışında da 95 kişinin semptomlarından ve durumundan şüphelendik. Karantina altına almak zorunda kaldık. Karantinada tutuyoruz. Karantinada takiplerini yapıyoruz. (DHA)