Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Düzce’de feci kaza: Çocuklar ağlayınca fark edildi

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde, TEM otoyolunda minibüsün bariyerlere çarpması sonucu 7 kişi yaralandı. Kazada aracın içerisinde eşyaların altında kalan 2 çocuk ağlayınca fark edilerek kurtarıldı.

Güncellenme: 07:49, 21/11/2020
Haberler Gündem

Kaza saat 05.00 sıralarında TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkisinde meydana geldi.

İstanbul istikametine giden Muhammet Sezer yönetimindeki minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan bariyerlere çarptı.

FOTO: DHA

Karayolundaki diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk önce Muahmmet Sezer, Gülseven Sezer, Ali Osman Kaplan, Ali Sezer ve Saliha Cengiz yaralandığı belirlendi.

FOTO: İHA

KURTARMA ÇALIŞMASI SIRASINDA AĞLAYINCA FARK EDİLDİLER

Yaralılardan araç içerisinde sıkışan Muhammet Sezer ile Saliha Cengiz itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı. Kurtarma çalışması sırasında minibüsün içerisinde eşyaların altında kalan Ömer Asaf Cengiz (6) ile Sümeyye Cengiz (5) ağlamaya başlayınca fark edilerek araçtan çıkarıldı.

FOTO: DHA

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından 7 yaralı Bolu ve Düzce'de bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. (DHA)

Bolu Çocuk Düzce Haber istanbul kaza Polis Sağlık
Yayınlanma Tarihi:07:22,
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more