Düzensiz göçmenler corona dinlemiyor

Corona virüsü salgınına aldırmadan lastik botlara binerek Avrupa hayaliyle umut yolculuğuna çıkan düzensiz göçmenleri tehlikelerden korumak Türk Sahil Güvenlik ekiplerine düşüyor.

Tüm güvenlik birimlerinin corona virüsü önlemlerine yoğunlaştığını fırsat bilen düzensiz göçmenler, geçtiğimiz 15 günde boş durmadı. Türk Sahil Güvenlik ekipleri Aydın'ın Kuşadası, Muğla'nın Bodrum, Datça, Çanakkale'nin Ayvacık ile Balıkesir'in Ayvalık sahillerindeki 7 ayrı olayda 117 düzensiz göçmeni kurtardı.

YUNAN SAHİL GÜVENLİĞİ GERİ GÖNDERİYOR

Yunan adalarına yaklaşan yada ulaşmayı başaran düzensiz göçmenler Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince tekrar Türk Kara sularına bırakılıyor. Göçmenler, ulaştıkları adalarda geri döndürülmemek için Yunan Sahil Güvenliği tarafından lastik botlarının patlatıldığını ve Yunan Sahil Güvenliği’nin can sallarına bindirerek, Türkiye'ye doğru ittiğini belirtti. Göçmenler denizde aç, susuz ve korumasız kaldıkları için Türk Sahil Güvenliği ekiplerinden yardım istediklerini söylediler.

SURİYELİ AZ, AFRİKALI ÇOK

Öte yandan, Nisan ayının ilk iki haftasında Yunan adalarına gitmeye çalışanlar arasında Suriyeli göçmenlerin azlığı dikkat çekti. Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahale ettiği 7 ayrı olayda, aralarında çocuk ve kadınların olduğu düzensiz göçmenlerin ülkeleri şöyle; Kongo, Pakistan, Afganistan, Kamerun,Filistin, Somali, Irak ve Suriye.