Dyson Lin kimdir? Dyson Lin depremleri nasıl tahmin ediyor?

Deprem tahminleriyle adından söz ettiren Dyson Lin’in hayatı merak ediliyor ancak hakkında çok fazla bilgi edinlemiyor ve bazı bilgilerdeki çelişkiler dikkat çekiyor. Dyson Lin sosyal medyada paylaştığı bilgilere göre 1993’te Tayvan’daki bir üniversitenin Fizik bölümünden mezun oldu. Lin, 2008 yılında ise Tayvan Deprem Tahmin Enstitüsü’nü kurdu ancak bu enstitü resmi bir kurum değil ve akademik bir kaydı bulunmuyor.

DYSON LİN KİMDİR?

1969 tarihinde doğan Dyson Lin Tayvanlı. Yilan şehrinde yaşayan Lin’in bir süre önce ülkesinde halkı galeyana teşvik etmekten para cezası aldığı biliniyor.

DYSON LİN GÜVENİLİR Mİ?

Twitter’dan sık sık farklı noktalar için deprem tahmini yapan Dyson Lin’in tahminlerinde tam bir tutarlılık bulunmuyor. Geniş bir coğrafya için tahmin yapan Dyson Lin genellikle tahminlerini gün içinde sık sık farklılıklarla tekrarlıyor. Ölçümlerini hava, su ve bitkilerden gelen sinyallerle yapan Dyson Lin’in bu yöntemi hakkında tartışmalar bulunuyor. Tahminci bu işlemi yapabilmek için basit bir elektrik devresi kullanıyor. Bazı tahminleri gerçekleşmiş olsa da birçok tahmininde yanılıyor.