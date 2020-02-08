E-5’te otomobil kamyonetle çarpıştı! Yaralılar var

Kaza, D-100 karayolunda meydana geldi. Avcılar’dan Beylikdüzü istikametine giden sürücü, Esenyurt’taki bir AVM yakınlarında aracın hâkimiyetini kaybetti.

Yağışın da etkisi ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil aynı yönde ilerleyen kamyonetle çarpıştı. Hızını alamayan otomobil sonra da aydınlatma direğine çarptı.

Kazada hurdaya dönen araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoldan geçen sürücüler ve itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle D-100 Karayolu’nda trafik durma noktasına gelirken, ulaşım polis ekiplerince kontrollü olarak sağlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yola akan akaryakıt için kumlama ve temizlik çalışması yaptı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. DHA