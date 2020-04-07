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E Devlet Açık Kapı yardım başvurusu ve başvuru takip işlemleri nasıl yapılır?

E-Devlet sistemi üzerinden Açık Kapı yardım başvurusu işlemleri hızlı bir şekilde online olarak yapılabiliyor. İçişleri Bakanlığı işbirliği ile e-Devlet sistemi üzerinden sunulan Açık Kapı hizmetinde başvurular kimlik ve adres bilgileri girilerek 5 adımda yapılabiliyor. İşte eDevlet giriş ve Açık Kapı başvuru ekranı...

17:23 -
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E Devlet Açık Kapı yardım başvurusu ve başvuru takip işlemleri nasıl yapılır?

İçişleri Bakanlığı’nın Açık Kapı hizmetinden yardım başvuruları online olarak eDevlet sisteminden gerçekleştirilebiliyor. Yardım başvurusunda bulunacak vatandaşlar eDevlet’e giriş yaparak Açık Kapı sisteminden başvuru ve başvuru takip işlemlerini kolayca yapabiliyor. İşte Açık Kapı e-Devlet başvuru işlemleri ve linki…

Açık Kapı, vatandaşla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla oluşturulmuştur.

E-DEVLET AÇIK KAPI BAŞVURU EKRANI

AÇIK KAPI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yardım başvurusu için https://www.acikkapi.gov.tr/ sayfasına giriş yapın.

e-Devlet şifreniz var ise e-Devlet aracılığıyla başvuru yapabilirsiniz, yok ise sayfada Başvuru Yap butonunu tercih edebilirsiniz.

Başvuru ekranında gelen bilgileri girin ve onay kodu gönderin.

Ardından başvuru yapabileceğiniz bölüm ekrana gelecek. Bu kısma yardım başvurusu için taleplerinizi yazarak başvurabilirsiniz.

e-devlet İçişleri Bakanlığı nasıl yapılır
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