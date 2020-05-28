E Devlet askerlik yeri sonuç sorgulama ekranı! Askerlik yerleri belli oluyor!

Geçtiğimiz haftalarda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bedelli askerlik ve terhis işlemleri hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Akar, “31 Mayıs’tan itibaren terhislerin başlamasını planlıyoruz. Celp işleri de 5 Haziran’dan itibaren başayacak. Bedelli askerlik uygulamasında yeni alım 20 Haziran’da başlayacak. Askere alınacaklara da corona virüs testi yapılacak” demişti. Bu açıklamaların ardından askerlik yeri ve celp dönemi sorgulamaları arttı. Askerlik yeri ve celp tarihlerinin açıklanmasını bekleyenler E-Devlet sistemine akın etti. E-Devlet üzerinden yapılabilen askerlik yeri sorgulamasının linkini ve detaylı açıklamaları haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. İşte askerlik yeri sorgulama sayfası…

ASKERLİK VE BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sevke tabi yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Mayıs'ta yani bugün e-Devlet üzerinden duyurulacak. Sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacak.

ASKERLİK YERİ SORGULAMA





TERHİSLERİN BAŞLAYACAĞI TARİH DUYURULDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda Tarabya’daki Huber Köşkü’nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, askerlik terhis işlemlerinin 31 Mayıs’ta başlayacağını söyledi.

SEVK TARİHLERİ HANGİ GÜN OLACAK?

Er ve erbaşlar için 1. grup sevk tarihi 5 Haziran 2020 olacak. İlk grup sevk belgesini 1-5 Haziran tarihleri arasında alabilecek. Haziran grubu bedelli askerler için sevk tarihi ise 20 Haziran 2020 olacak. Bu grup ise 16-20 Haziran tarihleri arasında sevk belgelerini alabilecekler.

Yedek subay ve astsubay adayları, er ve erbaşların ikinci grubu ve ertelenen nisan grubu bedelli askerler için sevk tarihi ise 29 Haziran 2020 olacak. Bu grup içerisinde yer alanların sevk tarihleri ise 25-29 Haziran olacak.