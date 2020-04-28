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e-Devlet için vatandaşlara uyarı! Sanal dolandırıcılara dikkat…

Türkiye, corona virüsü sebebiyle eve kapanmış durumda. Günlük hayattaki bir çok şey de internet üzerinden yapılmaya başlandı. Bunların da biri de e-Devlet üzerinden ulaşılan hizmetler. Sosyal yardım başvuruları gibi durumlar e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Uzmanlar, sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğini söylüyor. Peki, e-Devlet üzerinden dolandırıcılara karşı nasıl dikkatli olunabilir? İşte yapmanız gereken önlemler…

12:08 -
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e-Devlet için vatandaşlara uyarı! Sanal dolandırıcılara dikkat…

Türkiye'de vatandaşlar corona virüsü ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerle başa çıkmaya çalışırken, dolandırıcılar ise yeni yöntemlerle vatandaşların parasını çalmanın yollarını arıyor. Uzmanlar, sosyal medyadan yapılan dolandırıcılara karşı uyarıyor. Peki, dolandırıcılara karşı neler yapılmalı? İşte ayrıntılar…

RESMİ UZANTILI GELEN MAİLLERE DİKKAT

Kısa çalışma ödeneği, sosyal yardım başvuruları gibi başvurular e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Resmi uzantılı mailler ve sms kodlarıyla ‘hak kazandınız' gibi link gönderen dolandırıcılar, eğer linke tıklamanız halinde kişisel bilgilerinizi ele geçirebiliyor.

Gönderilen pdf uzantılı dosyaların ve resmi makamlarca yazılmış gibi olan yazıların gerçek olmayabileceğin her zaman aklınızda bulundurun. Özellikle yüksek meblağlı miktarlar kazandınız gibi gelen sms veya e-postalara ayrıca dikkat ediniz. Gelen bilgileri farklı resmi kaynaklardan doğrulamaya çalışmanız sizin güvenliğiniz açısından önemlidir.

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