e-Devlet ile abonelik fesih başvurusu nasıl yapılır?

Birçok firmanın abonelik iptalinde istediği işlemler, vatandaşlara zor anlar yaşatıyordu. Artık abonelik iptalleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.
ABONELİK İPTAL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İlk olarak e-Devlet'te bulunan BTK'nın ‘Abonelik Fesih Başvurusu' sayfasına girmeniz lazım.
Sonra ‘Kimliğimi Şimdi Doğrula' adımını geçmek için mobil imza, e-imza, T.C. Kimlik Kartı ya da bankacılık uygulamaları üzerinden e-Devlet'e giriş yapın.
Giriş yaptıktan sonra iptal etmek istediğiniz aboneliği seçin. Abone sorgulama bağlantısına tıklayın.
Karşınıza çıkan ‘fesih başvurusu yap' sekmesinden iptal işleminizi tamamlayabilirsiniz.