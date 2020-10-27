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e-Devlet ile abonelik fesih başvurusu nasıl yapılır?

e-Devlet’e gelen yeni bir özellikle artık abonelik fesih işlemleri internet üzerinden yapılabilecek. 12 firmayı kapsayan işlemler ile internet, sim kartı ve uydu televizyonu gibi abonelikler iptal edilebilecek.

Güncellenme: 12:22, 27/10/2020
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e-Devlet ile abonelik fesih başvurusu nasıl yapılır?

Birçok firmanın abonelik iptalinde istediği işlemler, vatandaşlara zor anlar yaşatıyordu. Artık abonelik iptalleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

ABONELİK İPTAL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İlk olarak e-Devlet'te bulunan BTK'nın ‘Abonelik Fesih Başvurusu' sayfasına girmeniz lazım.

Sonra ‘Kimliğimi Şimdi Doğrula' adımını geçmek için mobil imza, e-imza, T.C. Kimlik Kartı ya da bankacılık uygulamaları üzerinden e-Devlet'e giriş yapın.

Giriş yaptıktan sonra iptal etmek istediğiniz aboneliği seçin. Abone sorgulama bağlantısına tıklayın.

Karşınıza çıkan ‘fesih başvurusu yap' sekmesinden iptal işleminizi tamamlayabilirsiniz.

BTK e-devlet internet nasıl yapılır
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