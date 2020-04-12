E-Devlet ile ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? E Devlet maske sipariş sayfası!

Corona virüsü vakalarında her geçen gün artış yaşansa da salgınla mücadele için önemli kararlar da alınıyor. Uzmanlar ve devlet yetkililerinin sürekli olarak ‘evde kal’ çağrıları ile dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınından kurtulmanın planları yapılıyor. Özellikle temel ihtiyaçarı gidermek için sokağa çıkıldığında maske kullanımı ve sosyal mesafe önem arz ediyor. Son olarak geçtiğimiz günlede ücretsiz maske dağıtımının E-Devlet sistemi üzerinden yapılacağı açıklanmıştı. PTTAVM’den başlatılan ücretsiz maske uygulamasında talepler E-Devlet’ten alınmaya başlandı. Peki E-Devlet ile ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz maskeler nasıl alınacak?

E DEVLET ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

– E Devlet’e giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna “ücretsiz maske talebi” yazın.

– Açılan sayfada kişisel bilgileriniz ile iletişim bilgilerini doldurunuz

– Diğer aile bireylerinizi eklemek istiyorsanız ‘Aile Bireyi Ekle’ seçeneğini kullanın ve aynı şekilde o kişinin de kimlik bilgilerini girin.

– Son olarak güvenlik sorusunu ve verdiğiniz bilgilerin doğruluğunu onayladıktan sonra en attaki ‘Maske Siparişi Ver’ butonuna basın.

ÜCRETSİZ MASKE E-DEVLET BAŞVURU SAYFASI





EpttAVM ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu karara istinaden; online ortamda ePttAVM.com üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske temini sağlanacaktır.

*Aile üyeleriniz için maske temin etmek isterseniz, aile üyelerine ait bilgileri form üzerinde doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlayabilirsiniz.

Aşağıda yer alan formdaki bilgileri doldurarak maskenizi ücretsiz olarak temin edebilirsiniz.

*Vatandaşların her hafta “1” paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır.

*Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun.

*PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.

ÜCRETSİZ EpttAVM MASKE BAŞVURU SAYFASI



ÜCRETSİZ MASKELER NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Her hafta bir paket, yani 5 adet maske siparişi verebilecek olan vatandaşlar, bu siparişleri esnasında aile bireylerinin kimlik numaralarını girerek onlar için de 5'er adet maske temin edebilecek. E devlet üzerinden gerçekleşen ücretsiz maske siparişiniz onaylandığı takdirde sipariş onay kodu görülmesi gerekmektedir. Sipariş kodunuz ile ePTTAVM sitesinden takibi yapabilirsiniz. Sürecin 3 ila 5 gün olacağı tahmin ediliyor.