e-Devlet’te en çok işlem gören hizmetler açıklandı!

Dijital Türkiye Portalı’nda verilen hizmetler her yıl artarken, portalın kullanıcı sayısı, 2008’de 6 bin 990 kişiyken bu sayı 45 milyona ulaştı.

Türkiye’nin en çok indirilen telefon uygulaması “e-Devlet” ile milyonlarca insan mekandan bağımsız olarak birçok kamu kurum ve kuruluşun hizmetine cep telefonunu üzerinden erişim sağlayabilir hale geldi. Sadece 2019’da 465 milyondan fazla işlem mobil telefon üzerinden gerçekleşti.

2019’DA EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİZMETLER

Bakanlıkların geçen yıl en çok işlem gören hizmetleri şöyle belirlendi:

* Adalet Bakanlığı: Dava Dosyası Sorgulama

* Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 4A Hizmet Dökümü

* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Tapu Bilgileri Sorgulama

* Dışişleri Bakanlığı: Turna Proje Başvuru Takip Sistemi

* Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: e-Maden

* Gençlik ve Spor Bakanlığı: Öğrenim/Katkı Kredisi Geri Ödeme Sorgulama

* Hazine ve Maliye Bakanlığı: Vergi Borcu Sorgulama

* İçişleri Bakanlığı: Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama

* Kültür ve Turizm Bakanlığı: Burs Başvurusu Sonucu Sorgulama

* Millî Eğitim Bakanlığı: Ücretli Öğretmenlik Başvurusu

* Milli Savunma Bakanlığı: Askerlik Durum Belgesi Sorgulama

* Sağlık Bakanlığı: e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi

* Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılımcı Başvurusu

* Tarım ve Orman Bakanlığı: 5 Günlük Hava Tahmini

* Ticaret Bakanlığı: Sahibi/Ortağı Olduğum Ticari İşletme veya Şirketler

* Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Mobil Hat Sorgulama. AA