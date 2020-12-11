‘E-Duruşma’ hayata geçirildi

Yargı Reformu Strateji Belgesi’ndeki dijital dönüşüm hedefleri arasında yer alan E-Duruşma, pilot uygulama olarak yeni adli yılla birlikte ilk defa Ankara Batı Adliyesinde başlatılmıştı.

Adalet Bakanlığı tarafından aşama aşama yaygınlaştırılan E-Duruşma, teknik altyapısı hazır hale getirilen Aydın Adliyesi’nde de başladı. Bu kapsamda Aydın 1'inci İcra Hukuk Mahkemesi'nin bir dosyasında e-duruşma yapıldı.

“AVUKATLAR MOBİLDEN BAĞLANABİLECEK”

Avukatların mobil cihazlarından da bağlanabilecekleri E-Duruşma ile ilgili Aydın Adliyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* E-Duruşma sistemi adliyemizde de uygulamaya geçmiş olup, bu kapsamda Aydın 1. İcra Hukuk Mahkemesinin 2019/146 Esas sayılı dosyasında E-Duruşma yapılmıştır.

* Yazılımı ve geliştirilmesi Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü personeli tarafından yapılan E-Duruşma sistemi ile avukatlar, farklı şehirlerdeki duruşmalarına seyahat etmeye gerek kalmaksızın, bulundukları yerlerde gerek bilgisayar, gerekse mobil platformlar üzerinden video konferans yöntemi ile katılabilecektir.

* Avukatlar UYAP Avukat Portalı'ndan ‘Duruşma Sorgulama' menüsü aracılığıyla durumlarını sorguladıktan sonra duruşmadan 24 saat öncesine kadar gerekçesini de yazarak E-Duruşma talebi gönderebilecekler, hakimin UYAP üzerinden talebi kabul etmesinden sonra duruşma günü, mahkemenin E-Duruşmayı başlatarak aktif etmesi üzerine avukatlar, ilgili duruşmaya portal üzerinden katılabilecekleri gibi aynı işlemleri yapmak suretiyle celse uygulaması aracılığıyla cep telefonlarından veya tabletlerinden katılabilecekler.

* E-duruşma sistemi tamamen Adalet Bakanlığı sunucuları üzerinden en kapsamlı UYAP güvenlik prosedürleri ile çalışmaktadır. (İHA)