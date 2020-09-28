EBA isyanı… Ne telefon çekiyor, ne internet altyapısı var

Antalya’nın Serik ilçe merkezine 24 kilometre, Antalya’ya 55 kilometre mesafedeki 70 hanelik, 300’e yakın nüfusun yaşadığı Gökçepınar’da vatandaşların EBA isyanı…

Vatandaşlar internet altyapısı bulunmayan mahallelerinde yıllardır cep telefonlarının da çekmediğini belirtti. Çocukların Covid-19 sebebiyle okula gidemediğini ve uzaktan eğitim alamadıklarını söyleyen mahalleli, sorunun bir an önce çözülmesini istedi.

40 ÇOCUK MAĞDUR

Mahalle halkından Hülya Yedek, Sami Akman, Adem Şaşmaz şunları söyledi:

* Dağlık ve engebeli olan mahallemiz kapsama alanı dışında kaldığından telefon ve internetle iletişim kurulamamaktadır. Bu sebeple okula giden çocuklarımız Covid-19 nedeniyle internetten derslerini takip etmek zorunda kalan 40 çocuğumuz mağdur olmaktadır.

* Cep telefonlarıyla dağlara çıkarak, zor şartlarda eğitimlerini sürdürmektedir. Ayrıca acil durumlarda mahalle halkı ile telefon iletişimi kurulamamaktadır. Yetkili kurumlardan, mağduriyetimizin giderilmesini bekliyoruz.

BEN DE AĞLIYORUM

Naciye Yılmaz da, “İnternetimiz olmadığı için çocuklarımız derslerini yapamıyor. Derslerini yapamayınca da başlıyorlar ağlamaya, onlara dayanamayıp, ben de ağlıyorum” diye konuştu.

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