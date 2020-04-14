EBA resmi sitesinde tepki çeken ilkokul matematiği hatası!

Yayına girdiği dönemden itibaren birçok teknik sorunla öğrencilerden kendisini uzaklaştıran EBA (Eğitim Bilişim Ağı) resmi internet sitesinde, bir başka sorun daha ortaya çıktı. İlkokul öğrencilerinin matematik dersinde basit çıkarma işleminin hatalı yapıldığı görüldü.

“DAYICIM YANLIŞ ÖĞRETİYOR, SEN BUNLARA BAKMA”

Sosyal medyadan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a ulaştırılan görüntülerde EBA resmi sitesindeki hata nedeniyle ilkokul çocuğunun yaşadığı kafa karışıklığı gözler önüne serildi. Dayısına danışan çocuğa, “Dayıcım, 28'den 19 çıkarılırsa 9 kalır, 19 kalmaz. Yanlış öğretiyor, sen bunlara bakma” yanıtı verildi.

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