EBA TV 13 Ekim canlı ders saatleri belli oldu! İşte günün ders programı..

Pandemi döneminde eğitimde ön plana çıkan uygulamaların başında Eğitim Bilişim Ağı (EBA) geldi. Online eğitim portalı EBA ile öğrenciler dersleri canlı takip ederek çalışmalarına devam ediyor. Bugün hangi derslerin olduğunu merak eden öğrenciler ise EBA TV ders programı ve canlı ders saatlerini araştırıyor. İşte MEB’in yayınladığı günlük program…
13 EKİM EBA TV DERS PROGRAMI
ORTAOKUL DERS PROGRAMI
LİSE DERS PROGRAMI
TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI
Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.
EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ
Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.