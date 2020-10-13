EBA TV 13 Ekim canlı ders saatleri belli oldu! İşte günün ders programı..

Pandemi döneminde eğitimde ön plana çıkan uygulamaların başında Eğitim Bilişim Ağı (EBA) geldi. Online eğitim portalı EBA ile öğrenciler dersleri canlı takip ederek çalışmalarına devam ediyor. Bugün hangi derslerin olduğunu merak eden öğrenciler ise EBA TV ders programı ve canlı ders saatlerini araştırıyor. İşte MEB’in yayınladığı günlük program…

13 EKİM EBA TV DERS PROGRAMI

ORTAOKUL DERS PROGRAMI

LİSE DERS PROGRAMI

TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI

Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE